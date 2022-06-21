رابط بوابة التعليم الفنى للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط بوابة التعليم الفني، للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث تستمر عمليات البحث عبر محرك جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي الفندقي للعام الدراسي 2021-2022.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أنحاء الجمهورية، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وخاصة الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، حيث أنه من المقرر إعلانها لجميع الشعب خلال الأيام القليلة القادم، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدوره، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة (من هنا)، مؤكدًا أن أعمال التصحيح ومراجعة الدراجات تتم بدقة كبيرة حتى يحصل كل طالب على حقه ودرجاته.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع بوابة التعليم الفني

1- تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي: (من هنا).

2- اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- تحديد الشعبة الخاصة بالدبلوم الفني (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

4- تحديد محافظة الإقامة.

5- اكتب بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

6- اكتب بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيًا.

7- اكتب رقم جلوس الطالب.

8- اضغط على مربع الاستعلام.

9- ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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وكان قد أدى طلاب الدبلومات الفنية 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك على مدار أسبوعين، حيث تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 830 ألف و753 طالب وطالبة بجميع تخصصات الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج".