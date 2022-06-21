الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث المنوفية تكشف غموض جثة قتيل الخطاطبة بالسادات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
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نجح رجال البحث الجنائي بالمنوفية، الثلاثاء، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بمنطقة الخطاطبة والقبض على المتهم.

كشفت التحريات صديق المجنى عليه استدرجه إلى منطقة الخطاطبة، إحدى قرى مركز السادات التابع لمحافظة المنوفية بصحبة شخص آخر ساعده في ارتكاب الواقعة، ليضعوا له مخدرًا في مشروب طلبا منه تناوله، ثم عاجله بضربة على رأسه، تسببت في مصرعه، قاصدين من ذلك سرقة سيارة ربع نقل تخص المجني عليه، التي هي مصدر رزقه وأسرته.

وأفادت التحريات أن المتهمين فرا مستقلين سيارة إلى أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، وتتبع خط سير المتهمين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما وفق التحقيقات الأولية بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة العثور على جثة سرقة سيارة محافظة المنوفية مجني عليه

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