الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع تعبئة زيوت مغشوشة فى الغربية

ضبط مصنع تعبئة زيوت
ضبط مصنع تعبئة زيوت مغشوشة
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تمكنت مباحث التموين بالغربية الثلاثاء، من ضبط مصنع بمنطقة كفر حسان بمحافظة الغربية، لتعبئة زيوت مغشوشة وغير معلومة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية خاصة بالسيارات والمحركات، مستخدمًا علامات تجارية مسجلة من قبل شركات زيوت بترولية كبرى سواء بتقليد هذه العلامات أو بإحداث تغيير ضئيل في الشكل العام يثير اللبس لدى جمهور المستهلكين بأنه منتج من منتجات شركات الزيوت البترولية الكبرى.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من الخارجين على القانون بطرق غير مشروعة وغير قانونية في نشر منتجات سيئة وغير صالحة للاستخدام وضارة، مستغلين الخداع لتقليد العلامات التجارية والنماذج الصناعية للشركات المرخص لها من الدولة والمسجلة لحقوق ملكيتها الفكرية.

مباحث التموين محافظة الغربية خارجين على القانون تقليد العلامات التجارية

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