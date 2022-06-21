الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. استمرار حبس 4 أشخاص تسببوا فى قتل جارهم بالجيزة

متهمين
متهمين
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أمر قاضي المعارضات، الثلاثاء، باستمرار حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات الجيرة حيث تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من أحد المستشفيات باستقبال نجار، 59 سنة، مقيم بدائرة القسم (توفى دون إصابات ظاهرية).

بالانتقال والفحص تم التواصل مع مهندس معمارى مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الذى أقر بأنه حال تواجده صحبة المتوفى لإنهاء أعمال تشطيبات أحد العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلى ـ دائرة القسم، وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه، تناثرت المياه على ملابسه والمجنى عليه، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفى، استعان خلالها قائد الدراجة بذويه، وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار وعامل "شقيق الأول" ومتهمًا آخر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات النيابة العامة دراجة بخارية مشادة كلامية اليوم الثلاثاء حبس المتهمين قسم شرطة مدينة نصر استمرار حبس

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وائل لطفي

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