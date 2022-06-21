استمرار حبس حارس عقار 45 يومًا بتهمة قتل مقاول لسرقته فى البساتين

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا يقضي باستمرار حبس حارس عقار 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مقاول لسرقته في منطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى وهو مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق"، وبسؤال أهليته كل من «نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر» قرر نجل المجنى عليه بأن والده كان بحوزته «مبلغ مالى- هاتفا محمول» وأنه أبلغه هاتفياً بأنه انتهى من معاينة الشقة-محل العثور على جثة المجنى عليه- تمهيداً لشرائها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهاتفين المحمولين، وأمكن العثور عليهما بإرشاده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال رفقته لشراء شقة سكنية، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".