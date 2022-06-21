الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس حارس عقار 45 يومًا بتهمة قتل مقاول لسرقته فى البساتين

حبس
حبس
ads

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا يقضي باستمرار حبس حارس عقار 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مقاول لسرقته في منطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى وهو مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق"، وبسؤال أهليته كل من «نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر» قرر نجل المجنى عليه بأن والده كان بحوزته «مبلغ مالى- هاتفا محمول» وأنه أبلغه هاتفياً بأنه انتهى من معاينة الشقة-محل العثور على جثة المجنى عليه- تمهيداً لشرائها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهاتفين المحمولين، وأمكن العثور عليهما بإرشاده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال رفقته لشراء شقة سكنية، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".

قسم شرطة مديرية أمن الدرب الاحمر مديرية امن القاهرة العثور على جثة الهواتف المحمولة امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟