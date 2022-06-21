مصرع شخصين إثر انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب تروسيكل بمركز المحمودية فى محافظة البحيرة، و كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية" تروسيكل" بترعة المحمودية أمام كوبري قرية زرقون البحرية.

وأسفر الحادث عن انتشال جثة" أ. ع.ع" 41 سنة و"آ م.ش" 6 سنوات، مقيمين بمركز دمنهور، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي لحين معاينة النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.