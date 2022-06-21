الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى انقلاب سيارة بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة مُحملة بعدد من العمال بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي أبو حماد وبلبيس العام.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد وبلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة طريق أبو حماد – العاشر من رمضان انقلاب سيارة الشرقية طريق أبو حماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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