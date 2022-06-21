إصابة 10 فى انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة مُحملة بعدد من العمال بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي أبو حماد وبلبيس العام.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد وبلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.