إحالة أوراق «سفاحة قنا» وعشيقها للمفتي بتهمة قتل أطفالها

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الإثنين، باحالة أوراق ربة منزل وعشيقها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاحة قنا"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهما، وتحديد جلسة الأول من سبتمبر للنطق بالحكم، على خلفية اتهامهما بقتل أطفالها الثلاثة ومحاولة التخلص من زوجها إرضاء لعشيقها.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية، بإحالة المتهمة “وفاء.أ.” 26 عامًا، ربة منزل، و “عبده.س” 26 عاما، سائق، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة استئناف قنا.

وتبين من أمر الإحالة والتحقيقات التي تابعها المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد، ومحمد أبوكريشة رئيس النيابة بنيابة استئناف جنوب الصعيد، وقام بها أنور البطش رئيس النيابة بنيابة فرشوط الجزئية، أن المتهمين قاما بتاريخ 24 / 7 / 2021 بدائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، بقتل طفلى المتهمة الأولى المجني عليهما أميرة رأفت جلال وأمير رأفت جلال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وتدبروا أمرهم في هدوء وروية ورسموا خطتهم الإجرامية بتدبير محكم ومنتظم لتنفيذ جريمتهم.

وأعد المتهم الثاني جوهرًا يتسبب عنه الموت عاجلا أو آجلا، ودسه خلسة في المشروب المعد لتقديمه للمجني عليهما، وهو على علم بأن المادة السامة قاتلة بطبيعتها، وسلم المشروب للمتهمة الأولى والتي إمعانًا في تنفيذ فكرتهما الإجرامية، قدمت المشروب لأبنائها الصغار لاحتسائه قاصدين من ذلك قتلهما، فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، والتي أودت بحياتهما حال كون المجني عليهم أطفال والمتهمة الأولى هي والدتهما، والمتولية سلطة عليهما.

واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه "رأفت ج"– والد الطفلين – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقا على قتله وتدبرا أمرهما في هدوء وروية ورسما خطتهما الإجرامية بتدبير محكم ومنتظم لتنفيذ جريمتهما.