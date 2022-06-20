الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كانوا واقفين مع بعض».. تفاصيل صادمة فى واقعة ذبح «نيرة» طالبة جامعة المنصورة

«نيرة» طالبة جامعة
«نيرة» طالبة جامعة المنصورة
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قال شاهد عيان على واقعة قتل طالبة المنصورة، إنه شاهد الطالبة «نيرة» تقف بجوار القاتل محمد عادل قبل لحظات من قتلها.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»: «كنا معديين وشوفناهم واقفين سوا، في الأول مجاش في بالنا حاجة، بعدين مفيش ثواني سمعنا صراخ، ولاقيناه ماسك نيرة طالبة جامعة المنصورة ونازل ضرب فيها بالسكينة، وبعدين جرها على الأرض ودبحها، وكل ده في لحظات، محدش لحق يمنعه، وبعد كده فضل يضرب في نفسه بالسكينة، كان عاوز يموت نفسه بس الناس كانت اتلمت عليه ولحقته».

وكشف أهالي وجيران بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المجاورين لمنزل المتهم محمد عادل «٢١ سنة»، طالب بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، عن أنه سبق نشوب خلاف سابق بين المتهم وأسرة المجني عليها منذ فترة.

وذكروا أن الخلاف كان بسبب رغبته في التقدم لها وخطبتها لكن رفضت الأسرة ذلك، كونه لا يزال طالبا يدرس في الكلية.

وأشاروا إلى أن المتهم له شقيقتان فقط، ووالده متوفى منذ فترة، وكان يقوم بالسفر إلى مدينة المنصورة للدراسة بالكلية، ومعروف عنه أنه انطوائي ولم تظهر عليه أي علامات إجرام أو بلطجة، وتفاجأوا بقيامه بارتكاب تلك الجريمة البشعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدي على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاحا أبيض «سكينا»، مما أدى إلى مصرعها، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

الغربية جامعة المنصورة مدينه المنصوره

رئيس التحرير

وائل لطفي

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