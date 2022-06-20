الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في الشرقية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، المتهم الأول في القضية رقم 8667 لسنة 2010 جنايات أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 1907 لسنة 2010 كلي جنوب الزقازيق، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في سرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه.

تعود أحداث القضية ليوم 14 ديسمبر 2010، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من المدعو أحمد فراج عبد الجليل، بقيام مجهولين بسرقة سيارة مملوكة له، ومبلغ مالي ملك المدعو ح ا، وذلك بطريق الإكراه وتهديده بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية.

تبين من التحريات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عماد م م س، 28 سنة، ميكانيكي سيارات، وشقيقه هاني، 29 سنة، سائق، ومحمود ع م ع، 24 سنة، سائق، ووائل م س م، 30 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، وأحمد ع ف م، 19 سنة، ستورجي، وسید أ م م، 21 سنة، سائق، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة والمبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق، وأن المتهم الأول قد أحرز بغیر ترخيص سلاح ناري (طبنجة)، فيما أحرز المتهم الرابع بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال).

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وحاكمتهم، قبل أن يتقدم المتهم الأول بطلب لإعادة الإجراءات وتصدر المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.

جنايات الزقازيق محكمة جنوب الزقازيق سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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