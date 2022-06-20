الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمشدد 10 سنوات لمتهمين بقتل شاب لسرقته في الشرقية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المتهم الثانى في واقعة مقتل شاب لسرقة أمواله وهاتفه المحمول بدائرة مركز الحسينية، بالسجن المؤبد والمشدد ١٠ سنوات للمتهم الأول والمتهمة الثالثة، لاشتراكهما في الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

وتعود أحداث القضية رقم 204 لسنة 2022 جنابات الحسينية، والمقيدة برقم 9 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، ليوم 1 يوليو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول المجنى عليه إسلام ج ع ط غ، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: السيد ال ع ج، 19 سنة، عامل كاوتش، قسم فى مركز الحسينية، وحجازى م ح ق، 25 سنة، تاجر خضار وفاكهة، مقيم بدائرة مركز فاقوس، وفاطمة إ ع ع، 48 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز الحسينية، وان المتهمين قد قتلوا المجنى عليه عمدًا مـع سبق الإصرار والترصد، وأن جريمتهم تلك قد اقترنت بجريمة أخرى وهى سرقة هاتف المجنى عليه ومبلغ 1000 جنيه.

وتوصلت التحريات إلى اتفاق المتهمين على استدراج المجني عليه وسرقته كرهًا عنه، وذلك للاستيلاء على منقولاته 1000 جنيه وهاتفه المحمول)، وعلى إثر ذلك اصطحبه الأول والثاني وآخرين مجهولين إلى محل الواقعة، وأثناء مقاومة المجنى عليه للمتهم الثاني، أخرج الأخير سلاحا أبيض (سكين) كان بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ والمجهولين بالفرار، فيما اصطحب المتهم الأول المجنى عليه إلى مستشفى الحسينية المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

جنايات الزقازيق الشرقية مقتل شاب

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