تحقيقات موسعة في مقتل طالبة آداب المنصورة على يد زميلها

فتحت جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وشهدت منطقة بوابة توشكي بجامعة المنصورة اليوم، واقعة قتل طالبة على يد زميلها بالفرقة الثالثة آداب.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة.

وقام الطالب "محمد. ع. م"، طالب بالفرقة الثالثة آداب بقتل الطالبة “نيرة. ا”، طالبة بالفرقة الثالثة ذبحا في الشارع وأمام المارة.