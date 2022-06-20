حبس 9 لتحصيلهم مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس 9 أشخاص لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بمنطقة التجمع الخامس، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدي السيارات المترددين على مجمع مقاهي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية- سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي وحبس المتهمين.