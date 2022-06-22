أطعمة يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب وأخرى تمنح بشرة نقية وصافية

تعد العلاقة بين الغذاء وحب الشباب مثيرة للجدل، فهناك دراسات متناقضة في هذا الصدد، حتى أن البعض يزعم أنه ركز على الأطعمة التي تسبب حب الشباب، ومع ذلك ، نعلم أن تناولنا للعناصر الغذائية يؤثر على صحة بشرتنا، ويلعب نظامنا الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على بشرتنا.

ووفقًا لموقع stylecraze الطعام وحده لا يمكن أن يسبب حب الشباب، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من سوء حب الشباب الموجود لديك.

قائمة بأهم الأطعمة التي تسبب حب الشباب

1. الحبوب المكررة والسكر

وجدت دراسة شملت 64 مشاركًا يعانون من حب الشباب المعتدل إلى الشديد أن أولئك الذين يعانون من حب الشباب يستهلكون كمية أكبر من الكربوهيدرات علاوة على ذلك ، فإن هؤلاء المشاركين الذين يعانون من حب الشباب لديهم أيضًا كميات عالية من عامل النمو الشبيه بالأنسولين (وهو هرمون يسبب ارتفاع إنتاج الدهون ، والذي عادة ما يصل إلى ذروته خلال فترة البلوغ)، حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول السكر بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تطور حب الشباب لدى المراهقين

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الحبوب المكررة والسكر ما يلي:

أرز أبيض

نودلز الأرز والمعكرونة والنودلز المصنوعة من الدقيق الأبيض

الخبز والحبوب والكعك والمعجنات والبسكويت المصنوعة من الدقيق الأبيض

المشروبات السكرية

المحليات مثل العسل وشراب القيقب وسكر القصب

2- منتجات الألبان

وجدت دراسة مراجعة النظام الغذائي في المدرسة الثانوية لـ 47355 امرأة وجود علاقة إيجابية بين حب الشباب وتناول الحليب كامل الدسم. تم العثور أيضًا على منتجات الألبان الأخرى ، مثل الجبن الكريمي والجبن القريش ، التي تسبب حب الشباب .

3. الوجبات السريعة

وجدت دراسة لتقييم انتشار حب الشباب بين المراهقين أن أولئك الذين يعانون من حب الشباب يفتقرون إلى العادات الغذائية الصحية خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة السريعة بشكل متكرر مثل الأطعمة الدهنية والبرغر والنقانق والكعك والمعجنات والسكر قد يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب أو يؤدي إلى تفاقمه .

4. الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من دهون أوميغا 6

يحتوي النظام الغذائي الغربي النموذجي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية ومستويات أقل من أوميغا 3، حيث توجد أحماض أوميغا 6 الدهنية في معظم الزيوت النباتية وزيوت الطبخ ، ويتم طهي معظم الأطعمة المصنعة في هذه الزيوت.

ليس عليك التخلص من تناول دهون أوميغا 6، يمكنك التحكم في استهلاكك للأطعمة المصنعة والأطعمة المصنوعة في الزيوت النباتية، اختر الزيوت التي تحتوي على نسبة منخفضة من أحماض أوميغا 6 الدهنية، وتشمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت النخيل. تجنب تناول الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية ، بما في ذلك زيوت عباد الشمس وفول الصويا وبذور القطن.

5- الكافيين والكحول

تشير إحدى الدراسات إلى أن القهوة تقلل من حساسية الأنسولين، هذا يعني أن مستويات السكر في الدم تظل مرتفعة لفترة أطول من المعتاد بعد شرب القهوة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهاب وتفاقم حب الشباب.

قيمت دراسة أخرى النظام الغذائي للأشخاص الذين لا يعانون من حب الشباب في Kitavan. تضمن نظامهم الغذائي الحد الأدنى من تناول القهوة والكحول والسكر والزيوت ومنتجات الألبان .

6-الأطعمة المعلبة

يمكن اعتبار الوجبات المجمدة والمعلبة والمطبوخة مسبقًا أطعمة مصنعة، غالبًا ما تحتوي على مكونات مضافة ، مثل المُحليات والزيوت والتوابل والمواد الحافظة التي تُستخدم كنكهات،عادة ما تتم معالجة الأطعمة الجاهزة للأكل بكثافة ويمكن أن تساهم في ظهور حب الشباب.

7. الأطعمة المقلية

يمكن أن تسبب أيضًا رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والبرغر والأطعمة المقلية والمعالجة الأخرى ظهور حب الشباب. تشمل هذه الأطعمة أيضًا الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم والتي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة ، مما يسبب حالات التهابية مثل حب الشباب .

ماذا تأكل للحفاظ على بشرتك صافية

إليك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحفاظ على بشرتك صافية ومنع ظهور حب الشباب:

1. أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3

على عكس أحماض أوميغا 6 الدهنية ، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات. أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية لديهم مستويات أقل من حب الشباب ( 14 ). وبالتالي ، تناول المزيد من الأطعمة مثل السلمون والسردين والرنجة وزيت الكانولا والأسماك الأخرى ، مثل التونة وسمك السلور والروبيان والمحار. هذه تساعد على زيادة تناولك لدهون أوميغا 3.

2. بروبيوتيك

تنتج البروبيوتيك بروتينات مضادة للبكتيريا وتمنع نمو بكتيريا P. acnesو S.aureus ( 15 ). كل من هذه البكتيريا معروفة بأنها تسبب حب الشباب.

3. شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للالتهابات ومضادة للميكروبات، تظهر بعض الأدلة أن هذه البوليفينول تساعد في تقليل إنتاج الزهم الزائد.

4. كركم

يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب مسؤول عن فوائده العلاجية. سواء كنت تتناوله عن طريق الفم أو تقوم بتطبيقه موضعيًا ، يمكن أن يساعد الكركم في علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب .

5. أطعمة غنية بفيتامينات أ ، د ، هـ

تساعد هذه الفيتامينات في الحفاظ على صحة الجلد. غالبًا ما يؤدي نقص هذه الفيتامينات الأساسية إلى ظهور حب الشباب يمكنك تناول البيض والبروكلي والأسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة والمكسرات والبذور والبقوليات.

6. حمية البحر الأبيض المتوسط

تتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط تناول كميات كبيرة من البروتينات والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والأعشاب والتوابل والمأكولات البحرية والبذور والبقوليات وزيت الزيتون البكر الممتاز. يتم تناول الأطعمة مثل الجبن والدواجن والبيض باعتدال ، بينما يتم استبعاد الأطعمة المصنعة والحبوب المكررة والمشروبات السكرية تمامًا. تم العثور على اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط لتقليل خطر الإصابة بحب الشباب .