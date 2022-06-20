الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إثر انفجار ماسورة غاز داخل شقة بالغربية

انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بينهم حالة حرجة إثر انفجار ماسورة غاز داخل شقة بمنطقة مساكن السوق بسمنود بمحافظة الغربية، وتم إخماد النيران ونقل الجثة والمصابين للمستشفى.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانفجار ماسورة غاز طبيعي داخل شقة بالطابق الأول بعمارة بمنطقة مساكن السوق.

وانتقلت سيارتا مطافئ وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، وتسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة 2 بحروق أحدهما حالته حرجة، وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انفجار ماسورة مساكن السوق سمنود

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