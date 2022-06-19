الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات البرلمانية «خطر على البلاد»

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن
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صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد وفشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد، لكنها تعهدت أن يسعى حزب الرئيس ايمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

وقالت "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر الى التحديات التي علينا مواجهتها"، مضيفة "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية" قادرة على العمل.

وفي وقت سابق، تعهّدت مارين لوبن التي حقق حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقا كبيرًا الأحد، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ممارسة "معارضة حازمة" و"مسئولة وتحترم" المؤسسات.

وقالت بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين- بومون شمال البلاد إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي "الأكثر عددًا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".

منذ قليل، أشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه اليوم، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي".

وقال جوردان بارديلا لقناة "تي إف1": "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد.. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية".

وأفادت التوقعات الأولى أن التجمع الوطني حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف "معًا" على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علمًا بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا.

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقًا كبيرًا الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عامًا.

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الانتخابات البرلمانية إيمانويل ماكرون مارين لوبن

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