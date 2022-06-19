الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريقين بمخزن خشب وسيارة أغذية بمحافظة أسيوط

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، في السيطرة على حريقين منفصلين دون وقوع خسائر في الأرواح، نشب الأول بمخزن خشب مستعمل بالعتبة الزرقا غرب أسيوط، والثاني نشب فى سيارة مواد غذائية بمركز القوصية، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد بنشوب حريق فى مخزن خشب مستعمل ومراتب قطن بالعتبة الزرقا بجوار الجامع الكبير حى غرب أسيوط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما ورد إخطار أمنى آخر يفيد بوقوع حريق فى سيارة مواد غذائية على الطريق الزراعى أمام قرية بنى قرة بمركز القوصية فى أسيوط والذى أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الطريق الزراعي سيارات الإطفاء النيابة العامة محافظة أسيوط مساعد وزير الداخلية حي غرب أسيوط مواد غذائية

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