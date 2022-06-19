الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: حصاد الحبوب قد ينخفض بشكل كبير هذا العام

القمح الأوكراني
القمح الأوكراني
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قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي".


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن دميتراسيفيتش قوله فى مقابلة تليفزيونية إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.


وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ. 

 

وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

وزير الزراعة الأوكراني الحبوب والبذور الزيتية غزو روسيا روسيا الموانئ الأوكرانية الاتحاد الأوروبي

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