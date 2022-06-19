الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدرجات النهائية ودرجة النجاح.. توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2022

امتحانات
امتحانات
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مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 يبدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن توزيع درجات المواد ومعرفة الدرجات النهائية لكل مادة ودرجة النجاح في كل مواد الصف الثالث الثانوي 2022، وهذا ما سنوضحه في هذا التقرير.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2022
 

  1. مادة اللغة العربية تكون الدرجة النهائية من 80 درجة، والنجاح من 40 درجة بمدة إجابة 3 ساعات.
  2. مادة اللغة الأجنبية الأولى الدرجة النهائية من 50 درجة، والنجاح من 25 درجة بمدة للإجابة 3 ساعات.
  3. بينما مادة اللغة الأجنبية الثانية الدرجة النهائية من 40 درجة ، والنجاح من 20 درجة بمدة لكل إجابة مدة ساعتين.
  4. أما مادة الفيزياء الدرجة النهائية من 60 درجة ، والنجاح من 30 درجة لمدة إجابة 3 ساعات.
  5. مادة الكيمياء الدرجة النهائية من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة بمدة إجابة ثلاث ساعات.
  6. بينما مادة الأحياء الدرجة النهائية من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة بمدة إجابة ثلاث ساعات.
  7. أما مادة الجيولوجيا الدرجة النهائية من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة ومدة الإجابة ثلاث ساعات.
  8. أمامادة الديناميكا الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة وتكون مدة الإجابة ساعتين.
  9. بينما مادة التفاضل والتكامل تكون الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة وتكون مدة الإجابة ساعتين.
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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022
 

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 من 26 يونيو وحتى 21 يوليو، وقد جاءت كالآتي:

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية. 

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية. 

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. 

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية. 

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

 

الصف الثالث الثانوي 2022 توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2022 مادة اللغة العربية مادة اللغة الأجنبية الأولى الدرجة النهائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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