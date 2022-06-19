رفض إعطاءه المال.. حبس عامل قتل عمه لسرقته فى الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز بلبيس من كشف غموض العثور على جثة شاب مقتول داخل منزله بمركز بلبيس، حيث تبين قيام نجل شقيقه بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على نيابة بلبيس قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة بلبيس، يفيد العثور على "أحمد. ع. ع" 39 سنة، عامل في مصنع بالعاشر من رمضان، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. م. ع" 23 سنة، عامل، مقيم بمركز بلبيس ابن شقيق المجني عليه، حيث تعدى عليه بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، وذلك بعدما رفض المجني عليه إعطاءه مبلغًا ماليًا، كما تبين أن المتهم قام بسرقة بعض المتعلقات ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال مباحث مركز بلبيس من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على التحقيقات.