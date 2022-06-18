الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى مركز الرياض بكفرالشيخ

اسعاف
اسعاف
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ.

البداية بتلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من عبدالخالق مصطفى عبدالخالق، 32 سنة، ومحمد بشير بدوى، 30 سنة، وسامى السيد عبدالرازق، 28 سنة، بكدمات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

سيارات الإسعاف محافظة كفر الشيخ الإجراءات القانونية مديرية أمن كفر الشيخ مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية مستشفى كفر الشيخ

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