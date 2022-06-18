إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى مركز الرياض بكفرالشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ.

البداية بتلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من عبدالخالق مصطفى عبدالخالق، 32 سنة، ومحمد بشير بدوى، 30 سنة، وسامى السيد عبدالرازق، 28 سنة، بكدمات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.