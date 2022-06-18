ضياء رشوان: حجم الاستجابة لـ«الحوار الوطنى» فاق جميع التوقعات

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطنى، إن هناك استجابة كبيرة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار، التى أطلقها فى حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستجابة فاقت كل التصورات حتى أن القائمين على الحوار لم يتوقعونها، و«هذه المعلومات ليست على سبيل الدعاية، إنما حقيقة».

وأضاف «رشوان»: «قلنا ملاحظة ونكررها مرة أخرى إنه منذ ثورة يوليو تمت الدعوة لـ٥ حوارات على المستوى الوطنى، وكان كل منها على مستوى محدد، وعلى سبيل المثال الرئيس السادات طرح ورقة أكتوبر بهدف تحويل النظام السياسى من الحزب الواحد إلى نظام حزبى، وكانت هناك مقاطعات للحوار وانتهى بوجود منابر فى مصر فى عام ١٩٧٦ وكانت نواة التعدد الحزبى».

وأشار إلى أن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس السيسى يتضمن حوارًا سياسيًا شاملًا حول أولويات العمل الوطنى لم يحدد فيه هدفًا، وهو ما يتم التحاور حوله الآن، موضحًا: «نحن نجلس هنا والوطن يتسع للجميع، وكما قال الرئيس الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وما سيتم التحدث فيه هو أولويات العمل الوطنى على كل المحاور والأصعدة، ومن بينها المحور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وأولويات أخرى فى قضايا متنوعة».

وقال «رشوان»: «هدف الحوار هو أن نسمع بعضنا البعض ونسمع كل من لديه رؤية أو رأى مختلف مع آخر، سواء فى الحكم أو خارج الحكم، أو فى المعارضة، ونرى الآراء فى كل المحاور مدعمة بحجة، ويتم ذلك من خلال نقطة وسط، وسيكون هناك توافق آراء واحترام للخبرات».

وواصل: «فى كل أولويات العمل الوطنى سيتم هذا الأمر، والهدف العام للحوار خلق تلك الحالة وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، ويستثنى من هذا الحوار مَن تلوثت يده بالدم أو المحرض أو الشريك، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات المصرى، فلا مجال لمشاركة هؤلاء فى الحوار الوطنى، وغير ذلك فالكل مدعو والكل استجاب».

وشدد على أنه لا يوجد كيان واحد فى مصر رفض دعوة الحوار الوطنى، مؤكدًا أنه «لا توجد عقبات كبرى حتى الآن تواجه انعقاد الحوار الوطنى».

وقال المنسق العام للحوار الوطنى: «كل من يتصور أن حوارًا بهذا الاتساع وهذا الحجم، ويضم هذه القوى الوطنية المتنوعة، يمكن أن ينتهى التشاور فيه خلال ساعات أو أيام قليلة، يحلم حلمًا غير واقعى، لكن نؤكد مرة أخرى أن الجدية هى ما تسود جميع المشاورات على مدار الساعة»، لافتًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقت حتى الآن ١٥ رؤية تم تقديمها من الأحزاب المصرية الراغبة فى المشاركة فى الحوار.

واختتم: «أُطمئن المصريين جميعًا أننا فى الطريق الصحيح، وأن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى طريقها الصحيح، وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة ستكون لدينا أخبار إيجابية ومبشرة».