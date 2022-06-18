أب يتخلص من ابنته خنقًا لشكه فى سلوكها بالدقهلية

أقدم أب على التخلص من نجلته القاصر بعد أن خنقها حتى فارقت الحياة بقرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، لشكه فى سلوكها.

وأكد عدد من الأهالي تعاطيه "مخدر الشابو"، والذي يصيبه بالهلاوس وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز نبروه ببلاغ أهالى قرية كفر الحصة بقيام شخص بالتخلص من نجلته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تدعى "شمس"، 14 عامًا، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد عدد من الأهالى فى تحقيقات الشرطة أن الأب يدعى "س"، 50 عامًا، قام بالتعدى على نجلته بالضرب وأمسك بقطعة قماش وتخلص منها بعد شكّه فى سلوكها، فضلًا عن إصابته ببعض الهلاوس، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو".