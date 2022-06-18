مصرع شخص وإصابة آخر فى حريق مصنع للمواد الكيميائية بالصين

أعلنت سلطات شنغهاي، اليوم السبت، عن فتح تحقيق في اندلاع حريق هائل بمصنع للمواد الكيميائية أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في أول حادث كبير يصيب القطاع الصناعي في المدينة منذ رفعها إجراءات الإغلاق أوائل يونيو.

واندلع الحريق فجرًا في مصنع شركة "سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال" الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية الكبرى، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأظهر مقطع فيديو مُصوَّر بطائرة مسيّرة وحصلت عليه فرانس برس من أحد السكان، سحبًا كثيفة من الدخان فوق المنطقة الصناعية الشاسعة، وثلاث حرائق متفرقة في مبانٍ منفصلة.

وقالت حكومة شنغهاي على وسائل التواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، يتم تنفيذ أعمال التخلص في الموقع بطريقة منظمة، ويتم تنفيذ عمليات حرق وقائي"، مضيفة أن المخاطر على السلامة باتت "تحت السيطرة".

وأشارت إلى أن "البيانات تظهر أن نوعية الهواء عادت الى طبيعتها بشكل أساسي".

وأضافت حكومة شنغهاي أن مكتب إدارة الطوارئ التابع لها بدأ تحقيقًا في سبب الحادث.

وقالت الشركة في منشور منفصل على موقع ويبو بعد ظهر السبت أنها ستتعاون مع التحقيق، وأن إغلاق المنشآت ذات الصلة "لن يكون له تأثير كبير على السوق".

وأضافت أن الشخص الذي قضى كان "سائق سيارة نقل تابعة لطرف ثالث"، وأصيب أحد العاملين بجروح طفيفة.

وتقع المصفاة بالقرب من الواجهة البحرية الجنوبية لشنغهاي. وأفادت الشركة أنها تجري مراقبة بيئية للمنطقة المجاورة.

وأكدت أنه "في الوقت الحالي، لم يتم العثور على أي أثر بيئي على المسطحات المائية المحيطة".

واندلع الحريق في الوقت الذي تستأنف فيه شنغهاي، معقل الصناعة الصينية والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، أعمالها بحذر شديد بعد إغلاقها لنحو شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي حين تم رفع الإغلاق رسميًا في بداية شهر يونيو، فإن تبعات اضطراب سلاسل التوريد وإغلاق المصانع ماثلة على الاقتصاد العالمي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان قرب مصنع البتروكيميائيات سمعوا دوي انفجار، تبعه حريق.

وقال أحد الأشخاص إن الهزات الناجمة عن الانفجار تسببت في اهتزاز باب شقته بعنف.

وصرح شخص لم يكشف عن هويته لصحيفة "أبستريم نيوز" في تشونغبينغ بأن "النيران الحمراء والدخان الأسود الكثيف كانا يغطيان نصف السماء، وكان هناك غبار وأشياء تشبه القطن تطير في الهواء".

وأضاف "كان بالإمكان سماع صوت الحريق (...) هدير هائل يشبه صوت طائرة خلال التحليق".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء.

وأعلنت إدارة الإطفاء في شنغهاي على موقع "ويبو" المعادل لموقع تويتر في الصين محليًا، عن أنها أرسلت أكثر من 500 شخص إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وأفاد التيلفزيون الرسمي الصيني (سي سي تي في) بأن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت خبراء إلى المكان.

ولم توضح وسائل الإعلام سبب الحريق.