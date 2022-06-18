«الدفاع الروسية»: أطلقنا صواريخ على مواقع المدفعية الأوكرانية في دونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت صواريخ على مواقع للمدفعية الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «إيجور كوناشينكوف»، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ جو أرض على 12 موقعًا لوحدات أوكرانية مزودة بمدافع «هاوتزر إم 777» الأمريكية وأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق جراد في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الطيران الروسي نفذ 62 ضربة أمس على مواقع أوكرانية ومخازن ذخيرة بما في ذلك في منطقة خاركيف وبالقرب من مدينة ليسيتشانسك في لوجانسك.