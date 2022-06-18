السبت 18 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«الدفاع الروسية»: أطلقنا صواريخ على مواقع المدفعية الأوكرانية في دونيتسك

قصف مدفعي
قصف مدفعي
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت صواريخ على مواقع للمدفعية الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «إيجور كوناشينكوف»، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ جو أرض على 12 موقعًا لوحدات أوكرانية مزودة بمدافع «هاوتزر إم 777» الأمريكية وأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق جراد في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الطيران الروسي نفذ 62 ضربة أمس على مواقع أوكرانية ومخازن ذخيرة بما في ذلك في منطقة خاركيف وبالقرب من مدينة ليسيتشانسك في لوجانسك.

وزارة الدفاع الروسية منطقة دونيتسك الدفاع الروسية المدفعية الأوكرانية مواقع أوكرانية مدينة ليسيتشانسك في لوهانسك

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