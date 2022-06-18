6 أسباب مقنعة تجعل تأخير شهر العسل مفيدًا للزوجين

غالبًا ما يغادر المتزوجون حديثًا لقضاء شهر العسل مباشرة بعد انتهاء حفل زفافهم، أو ربما بعد يومين، ومع ذلك يبدو أن هذا التقليد قد تم تجاهله من قبل العديد من الأزواج في الوقت الحاضر، بينما قد يعتقد البعض أن هذا أمر سخيف، نظرًا لأن اللحظة السحرية قد ولت، فقد يكون من الذكاء أن تأخذ وقتك، وما بين هذا وذاك رصد موقع "Bright Side" أسباب مقنعة تجعل تأخير شهر العسل مفيدًا.

1- هناك المزيد من الوقت لتوفير ما يصل

قد تكون حفلات الزفاف أغلى حفل سترتب لنفسك على الإطلاق، والعديد من الأزواج ينفقون كل مدخراتهم تقريبًا في ذلك اليوم الخاص، مما يعني أن شهر العسل سيكون أثقل عليهم، لذلك ربما يكون من الأسهل والأكثر عمليًا تأجيلها لعدة أشهر أو حتى عام، بهذه الطريقة ستكون قادرًا على أدخار ما يكفي من المال، لذا فأنت حر في إنفاق ما تريد وليس كل ما تبقى لديك.

2. ستتمكّن من الحصول على إجازة أطول من العمل

يأخذ العديد من الأزواج إجازة من العمل من أجل الزواج والاستمتاع ببعض وقت الفراغ قبل اليوم وبعده، إن محاولة الضغط في شهر العسل أيضًا قد تترك لك بضعة أيام فقط لرحلتك، لذا فإن تأخيره يعني أنه سيكون لديك الوقت لجمع كل إجازتك المدفوعة والمغادرة لفترة أطول من الوقت، ربما يمكنك الجمع بين العطلة الصيفية وشهر عسل مريح لن تنساه أبدًا.

3. سوف تخطط لها دون أي ضغوط

الأشياء التي ستحتاجين إليها للتخطيط لحفل الزفاف هي بالفعل مرهقة، ولست بحاجة إلى شهر العسل كشيء إضافي تقلق بشأنه لذلك، بدلاً من بذل الكثير من الجهد في أشياء كثيرة خلال فترة زمنية معينة، يمكنك نشرها بهذه الطريقة، سيكون لديك كل الوقت الذي تحتاجه لتنظيم رحلتك بأكبر قدر ممكن من الدقة.

4. سيكون لديك شيء ممتع لتتطلع إليه

يمكن أن تصبح الحياة اليومية محمومة ومرهقة، وحفل الزفاف الخاص بك هو واحة كبيرة في كل ذلك، قد يكون من الأفضل الاستمتاع بآثار ذلك لبضعة أشهر قبل المغامرة بقضاء شهر العسل سيكون لديك شيء مثير للغاية تتطلع إليه من أجل الهروب من مخاوفك وإعادة إشعال حبك، يمكنك النظر إليها على أنها امتداد لاحتفالات زفافك.

5. ستكون أكثر راحة

قد يكون الاضطرار إلى التخطيط لحفل زفاف والتأكد من أن كل شيء على ما يرام وأن الجميع سعداء خلال ذلك اليوم مرهقًا، لذا فإن المغادرة لقضاء شهر العسل في اليوم التالي قد يضيف طبقة إضافية من التعب، قد يكون من الأفضل العودة إلى الحياة الطبيعية لبضعة أشهر ثم القيام برحلة مثيرة وتجديد شبابك، سيبقيك هذا التأخير الصغير واقفاً على قدميك ويمنحك الطاقة الكافية لاكتشاف أماكن جديدة وتكريس الوقت لبعضكما البعض.