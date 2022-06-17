الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاحى فايزر وموديرنا للأطفال الصغار

أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه) الجمعة الاستخدام الطارئ للقاحي "فايزر" و"موديرنا" لمكافحة كوفيد-19 للأطفال الصغار، ما يمهد لبدء الحملة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.



وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"، بجرعتين، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وللقاح "فايزر" بثلاث جرعات لمن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.



وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.



وصادقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في الوقت عينه على لقاح موديرنا للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.

وكان لقاح "فايزر" مرخصًا لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.



وقال رئيس الإدارة روبرت كاليف في بيان "كان العديد من الأهالي ومقدمي الرعاية والأطباء ينتظرون لقاحًا للأطفال الصغار، وهذا الإجراء سيحمي الأطفال من سن 6 أشهر".



وأضاف "كما رأينا بالنسبة للفئات الأكبر سنًا، ستوفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا الحماية ضد أشد حالات كوفيد-19، مثل الاستشفاء والوفيات".



يجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" حاليًا أيضًا بهذه اللقاحات قبل بدء الحملة. وسيتم منح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.



وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أنه بمجرد صدور قرار إدارة الأغذية والأدوية، يمكن البدء فورًا بإرسال نحو عشرة ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، قبل إرسال ملايين أخرى في الأسابيع التالية. كما ستُوفّر المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيطالية الصحية، الخميس، عن تسجيلها 64 حالة وفاة و36 ألفًا و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في نشرته اليومية بشأن الوضعية الوبائية، بارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 167 ألفًا و617، منذ بدء انتشار الوباء.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 194 ألفًا و676 تحليلًا كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 18.9 بالمئة.

أشارت إلى أنه تم إدخال 192 حالة جديدة إلى أقسام العناية المركزة، أي أقل بثلاث حالات مقارنة بيوم أمس، في حين تم إدخال 4303 أشخاص إلى المستشفيات ممن يعانون بسبب ظهور الأعراض عليهم، وهم بزيادة بمجموع 85 حالة عن أمس.