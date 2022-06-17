الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولة تهريب 8 قطع حشيش داخل كيس الحلوى ومستحضرات التجميل

حشيش
حشيش
ads

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من وارسو على طائرة خطوط الطيران البولندية اشتبه محمد عبدالحليم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري نظراً لكثرة السفر والتردد، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود كثافات متكررة، وتبين وجود 600 عبوة من من مستحضرات التجميل مخبأة داخل أكياس مسحوق الغسيل.

 وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أسطنبول على طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه محمد محمود فاوى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة دانماركية من أصل مصرى، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أشياء معتمة، وبالعرض محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قرر تكليف عادل قرنى مأمور الجمرك ومحمد رسلان المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 قطع من مخدر الحشيش مخبأة داخل كيس الحلوى.

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم 8 و9 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك الغردقة الدولي مخدر الحشيش الطيران البولندية مستحضرات التجميل 8 قطع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطلق صاروخًا تجاه أرض زراعية فى بيت حانون بقطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد اغتيال 3 شبان.. الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصعيد