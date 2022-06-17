ضبط محاولة تهريب 8 قطع حشيش داخل كيس الحلوى ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من وارسو على طائرة خطوط الطيران البولندية اشتبه محمد عبدالحليم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري نظراً لكثرة السفر والتردد، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود كثافات متكررة، وتبين وجود 600 عبوة من من مستحضرات التجميل مخبأة داخل أكياس مسحوق الغسيل.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أسطنبول على طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه محمد محمود فاوى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة دانماركية من أصل مصرى، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أشياء معتمة، وبالعرض محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قرر تكليف عادل قرنى مأمور الجمرك ومحمد رسلان المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 قطع من مخدر الحشيش مخبأة داخل كيس الحلوى.

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم 8 و9 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.