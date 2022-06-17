الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين مكان إصابة 11 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي

حادث
حادث
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انتقلت النيابة العامة لمعاينة حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والذي أدى إلى إصابة  11 شخصا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية بإصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي أبو قرقاص اصابة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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