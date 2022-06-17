النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مستريح جديد بمحافظة سوهاج

بدأت النيابة العامة التحقيق مع مستريح جديد بمحافظة سوهاج، تم ضبطه بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" عقب تقدم 11 شخصًا ببلاغات ضده تتضمن قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 4 ملايين جنيه، بقصد توظيفها في تجارة الأدوية إلا أنه لم يفِ بوعده، واستولى على أصل المبلغ والفوائد.

"وتبين من خلال التحريات أنه قد ورد بلاغ لقسم ثان سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو «علاء. ع» 41 سنة مدرس ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وعشرة آخرين بتضررهم من المدعو «علي. م» 40 سنة يعمل بشركة للأدوية والكائنة دائرة القسم ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "4.000.000" أربعة ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال الشركة المشار إليها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.