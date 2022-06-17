ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما بذور مخدر الماريجوانا

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسي، المدير العام وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و3 سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر و2 سيجارة بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال، استوقف هاني محمود، مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفى، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة.

قام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم (3) بتكليف عبدالحليم عبدالمحسن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط 11 سجائر إلكترونية بهم زيت cbd المخدر و12 خزانا بها نفس الزيت المخدر وقطعتان من الحلوى بهما مخدر Thc.

أمر رضا أبوالعزم، مدير إدارة الجمرك الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر صبحي ربيع، مدير إدارة الجمرك الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.