الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الثانوية العامة.. توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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يبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة 2022 عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الذي يوافق يوم الأحد 26 يونيو وفقا لأيام جدول امتحانات الثانوية العامة.

 

ونستعرض من خلال هذا التقرير توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 حتى يستطيع جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة 2022 حساب درجاتهم خلال امتحانات الثانوية العامة 2022 وفقا لإجابتهم على أسئلة امتحان اللغة العربية نهاية العام.

 

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

 

اللغة العربية

النهاية الكبري: 80 درجة 

النهاية الصغرى او درجة النجاح في اللغة العربية: 40 درجة 

عدد الاسئلة 60 سؤال

منهم 40 سؤال لكل سؤال درجة 

و20 سؤال لكل سؤال درجتان

 

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب الذيت تقدموا لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 بلغ 707 ألف و 922 طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

ويؤدي عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر 3 ثانوي هي آخر مرحلة في التعليم المدرسي وبعدها يبدا الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي.

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مراجعات الثانوية العامة 2022.. مراجعة نحو شاملة على المنهج لطلاب الصف الثالث الثانوي

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المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 .. الجزء الثاني من مراجعة اللغة العربية المتوقعة فى الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ الامتحانات من 26 يونيو وحتى 21 يوليو، وقد جاءت كالآتي:

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية. 

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية. 

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. 

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية. 

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

الثانوية العامة توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 موعد امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2022 عدد طلاب الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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