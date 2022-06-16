النيابة تطلب التحريات فى مصرع عامل داخل مصنع رخام بالصف

تجرى النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل داخل مصنع رخام إثر سقوط جزء من كسار الرخام عليه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتمت مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.