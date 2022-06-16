الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأغذية العالمى: ثلث السودانيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائى الحاد

الأغذية العالمي
الأغذية العالمي
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قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون حاليًا انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع عدم كفاية الأموال لمواجهة هذا الخطر.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن عدد من يواجهون الخطر بلغ 15 مليون شخص بزيادة سبع نقاط مئوية عن العام.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 18 مليونا أي 40% من السكان بحلول سبتمبر في حالة استمرار المؤشرات الحالية.

وقال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان، إن "الآثار المجتمعة لتضافر عوامل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية، وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل تدفع الملايين إلى الجوع والفقر.. ومع ذلك، لا تتناسب مستويات التمويل مع الاحتياجات الإنسانية".

ويتركز الجوع في مناطق الصراع، وخصوصا في ولايات دارفور.

وفي بيان منفصل، حذرت منظمات بلان إنترناشونال وإنقاذ الطفولة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وورلد فيجن من أن ثلاثة ملايين طفل سوداني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن حوالي 375 ألفا قد يموتون هذا العام دون علاج.

وفي وقت سابق، رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع التشاوري الأول بين اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني وقوي الحرية والتغيير "مجموعة التوافق الوطني".

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله علي، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول إدارة الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللقاء كان شفافاً سادته الروح التشاورية.

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