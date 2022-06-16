الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة بتهمة حيازة مخدر الهيروين

الهيروين
الهيروين
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عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، اليوم، صاحب ورشة كاوتش، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة "الهيروين" المخدر وسلاح أبيض في القضية التي حملت الرقم 816 لسنة 2022، والمقيدة برقم 236 لسنة 2022 كلي مركز الستاموني.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، أن النيابة العامة تتهم "إسلام م"31 عاما، صاحب ورشة كاوتش لأنه في يوم 23 يناير 2022 أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ الضرورة الشخصية.

محكمة جنايات المنصورة صاحب ورشة كاوتش السجن المشدد 6 سنوات الهيروين

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