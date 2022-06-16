الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفي يبحث مع عقيلة صالح الأوضاع في ليبيا للوصول لإجراء الانتخابات

المنفي
المنفي
ads

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وفق ما أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وذلك بحسب ما نقله موقع الوسط الليبي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب بشأن المسار الدستوري في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع، وفق وهيبة.

وتلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز؛ لزيارة العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، إن المشري «يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»، ونقل عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولا».

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت وليامز إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدما ملحوظا».

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار الإثنين إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارا كبيرا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي القاهرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي نجوى وهيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

محمد العسيري

الكورة مش بسْ إجوان

خالد عكاشة

الإرهاب فى الساحل الإفريقى.. انقلابات لافتة وإرادة جديدة

ماجد حبته

زيارة فون دير لاين..غاز وغذاء وشراكة جديدة

عبد الرحيم طايع

لا للحرب النووية

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن