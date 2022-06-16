الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين للمتهم بالتسبب في وفاة شاب بحادث سير بالعاشر من رمضان

حبس
حبس
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أصدرت محكمة جنح العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 5279 جنح قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2022، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة عامين؛ على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة شاب في حادث سير عكس الاتجاه.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور في مدينة العاشر من رمضان، بوصول الشاب" أحمد السيد محمد أحمد البنجكي"، 28 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، يعمل في إحدى شركات استخلاص زيوت في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مصابًا إصابات بالغة جراء تعرضه لحادث تصادم، وتوفى بعد وصوله متأثرًا بإصابته. 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث سير عكس الاتجاه وأن سيارة كان يقودها المتهم أحمد ع ت ال، كانت تسير عكس الاتجاه، صدمت المجني عليه حال قيادته دراجة بخارية وأطاحت به بعيدًا مُحدثة الإصابات التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبالعرض على جهات التحقيق في مدينة العاشر قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنح العاشر من رمضان، التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنح العاشر من رمضان الشرقية امن الشرقية

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