الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: العلاقات مع أمريكا عند نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عند نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين، لذلك فإن الحديث عن نتائج القمة بين قادة البلدين في 2021 غير مجدية.

 

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيسكوف: "أن الموضوع ليس تقليل من قيمة نتائج القمة بين القادة، ولكن من الواضح أن الحديث الآن عن هذه النتائج هو موضوع غير مجد، لأن العلاقات الآن في الواقع عند نقطة الصفر، ولا يوجد أي حوار روسي أمريكي".

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قد عقدا قمة في جنيف في يونيو الماضي.

روسيا أمريكا حوار

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