الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: المتهمون بسرقة المواطنين فى مصر القديمة انتحلوا صفة ضباط شرطة

سجن
سجن
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كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة القسم، اعتمدوا على أسلوب انتحال صفة رجال شرطة في تنفيذ جرائمهم.

 

وأصدرت النيابة قررًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالاكراه.

 

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى استئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم أثناء إستقلالهم سيارة "فان- مستأجرة " قيادة أحدهم، وبحوزتهم (طبنجة صوت – طلقتين صوت - قبور طبنجة - زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح - عدد ٢ جهاز لاسلكى- عدد ٢ شاحن أجهزة لاسلكى- عدد ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" والجراب الخاص بهما - غطاء رأس  أسود اللون "كاب" - عدد 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض- زجاجة تحوى "مخدر موضعى"- مبلغ مالى).

 

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين بأسلوبي "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" باستخدام المضبوطات بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير باستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بانتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالي بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب، كما اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب واقعة بذات الأسلوب.

القبض على تشكيل عصابي مصر القديمة انتحال صفة رجال شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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