أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار «21» يسجل ارتفاعا جديدا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وسجل سعر الذهب عيار "٢١" ١٠٠٢ جنيه للجرام بزيادة ١٢ جنيهًا عن تعاملات أمس.

ويهتم المصريون بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، والذي يشهد استقرار نسبي في سعره بداية من مايو الماضي بعد تسجيله ارتفاعات قياسية خلال مارس وأبريل الماضيين متأثرين بارتفاع سعر الفائدة مرتان من البنك المركزي المصري، وتراجع قيمة الحنيه المصري أمام الدولار.

وتعرض "الدستور" أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

الذهب عيار 24 : بيع 1,141 جنيه شراء 1,145جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 1,046 جنيه شراء 1,050 جنيه.

الذهب عيار 21: بيع 998 جنيهًا شراء 1,002 جنيه.

الذهب عيار 18 بيع 855 جنيهًا شراء 859 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 665 جنيهًا شراء 668 جنيهًا.

الذهب عيار 12 بيع 570 جنيهًا شراء 573 جنيهًا.

الأونصة بيع 35,472 جنيه شراء 35,614 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 7,984 جنيه شراء 8,016 جنيه.

الكيلو بيع 1,140,571 جنيه شراء 1,145,143جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا منذ تعاملات أمس الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة ببداية تعاملات أمس الأربعاء، مع ارتفاع المعدن عالميًا.

أسعار الدهب العالمية

وتأثرت أسعار الذهب العاليمة بقرار الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، متخطيًا توقعات المحللون الاقتصاديون حول العالم، والذين توقعوا أن تكون في حدود ,05% فقط.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وارتفع بنسبة 1.54%، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

وارتفع سعر الفضة خلال تعاملات شهر يوليو بنسبة 4.13% للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 0.29% للرطل الواحد.