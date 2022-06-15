الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إنارة طرق وكوبرى فى التل الكبير بالإسماعيلية (صور)

جريدة الدستور
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واصلت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية المتابعة والصيانة الدورية والمستمرة لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث نظم مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، فريقاً لمتابعة القرى والأماكن المحرومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإنارة كافة المناطق والقرى المحرومة من الإنارة تيسيرًا على المارة من المواطنين والسيارات، وأسفرت عن تركيب ٢٠ كشاف ليد وصيانة ٥٠ كشاف بقطاع قرية أبو عاشور، وفي قرية الظاهرية تمت إنارة كوبري الغرابوة.

 

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة بتكثيف حملات الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية والميادين العامة، بهدف تغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة الأخرى.

وفي سياق متصل وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بصيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع متفرقة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة بإجمالى عدد ١٧٦ كشاف ليد وصوديوم، علاوة على صيانة عدد ٢٨ كشاف ليد وصوديوم بناء على شكاوى وبلاغات من المواطنين وذلك بتوابع القرية.

كما تمت صيانة ٤٥ كشاف ليد وصوديوم بعزبة حنيدق وعزبة أبو أمين بعزبة عين غصين بالإضافة إلى تغيير أسلاك توصيل التيار الكهربائي لعدد ثلاثة أعمدة إنارة بعين غصين الشرقية بناء على بلاغ من المواطنين.

وفى حي أول، قامت الوحدة المحلية بصيانة ١٤ كشافا بمنطقة الجامعة القديمة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بشد سلك إنارة عامة بطول ١٢٠مترا وتمت صيانة وتركيب ٣٢ كشاف ليد مستعمل وتركيب ١٨ لمبة جهود ذاتية وإصلاح خلية الشئون وذلك بقرية فنارة أما قرية كسفريت تمت صيانة الإنارة العامة بالقرية.

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