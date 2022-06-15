رابط موقع دعم مصر للتموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم التليفون 2022

يستمر تنشيط رابط موقع دعم مصر للتموين لتحديث البطاقة التموينية حتى ٣١ يوليو المقبل، بعد أن قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة تسجيل رقم التليفون لأصحاب البطاقات التموينية عبر رابط موقع دعم مصر.

ومازال بحث المصريون عن رابط موقع دعم مصر للتموين لتحديث البطاقة تسجيل رقم التليفون مستمرًا وكانت من أكثر العبارات بحثًا عبر منصة جوجل، مع يعو أصحاب بطاقات التموين لتحديث البطاقة وتسجيل رقم التليفون خوفًا من توقف عمل البطاقة وحرمانهم من السلع التموينية التي تدعمها الدولة.



رابط موقع دعم مصر



ومن خلال رابط موقع دعم مصر يمكن لأصحاب بطاقات التموين تسجيل رقم التليفون من خلال هذه الخطوات:

أولا الدخول على موقع دعم مصر من هنا

ثانيًا إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، الخاصة بصاحب بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا ومدون أسفل بطاقة التموين

ثالثا تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة والمسجل باسمه في شركة الاتصالات.

رابعًا سيتلقي صاحب بطاقة التموين رسالة نصية على الهاتف تتضمن كود خاص.

خامسًا قم بإدخال الكود على السيستم لحفظ بيانات تسجيل رقم التليفون.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتستقبل وزارة التموين طلبات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين

وتشترط وزارة التموين أن يكون رقم التليفون مسجل في إحدى شركات الاتصالات باسم رب الأسرة فقط، موضحة أنه لن يتم قبول أرقام مسجلة باسم أيا من أفراد الأسرة باستثناء فقط «السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة».

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد وجع كافة المديريات على مستوى الجمهورية باستمرار فتح باب تحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون تسهيلًا على المواطنين بعد أن تركت لهم رسالة عبر بونات صرف الخبر بضرورة تسجيل رقم التليفون لأصحاب البطاقات التموينية لتوفير وسيلة تواصل مباشرة مع الوزارة.

ويقدم رابط دعم مصر العديد من الخدمات للمواطنين منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف.