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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تواصل أسعار الذهب التراجع المستمر منذ عدة أسابيع حتى هبط سعر جرام الذهب عيار ٢١- الأكثر تداولًا في مصر-  تحت سعر الـ١٠٠٠ جنيه بعد تخطيه سعر الـ١٢٠٠ جنيه في مارس الماضي تأثرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما ترتب عليه رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

 

وبلغت أسعار الذهب عيار ٢١ في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية ٩٨٨ جنيه للبيع، وتراجعت أسعار الذهب عيار ١٨  ٨٤٧ جنيه بعد أن وصل في مارس الماضي إلى ١٠٠٠ جنيه.

 

 وتعرض الدستور أسعار الذهب بأعيرته المختلفة في آخر تحديث له

 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مصر


تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وبلغت أسعار الذهب في الصاغة بدون ثمن المصنعية للأعيرة المختلفة كالتالي:


سعر الذهب عيار 24: بيع 1,129 شراء 1,134
سعر الذهب عيار 22: بيع 1,035 شراء 1,039
سعر الذهب عيار 21: بيع 988 شراء 992
سعر الذهب عيار 18: بيع 847 شراء 850
سعر الذهب عيار 14: بيع 659 شراء 661
سعر الذهب عيار 12: بيع 565 شراء 567
الاونصة: بيع 35,116 شراء 35,259
الجنيه الذهب: بيع 7,904 شراء 7,936
سعرالكيلو : بيع 1,129,143 شراء 1,133,714

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اسعار الذهب العالميه


تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بعد صدور نتائج مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي وسجل ارتفاعًا بنسبة 10.8% في الوقت الذي توقع فيه الخبراء أن يرتفع بـ10.9%.

وتسجل أسعار الذهب العالمية تراجعا مع انتظار الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول سعر الفائدة والذي من المتوقع له رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 %  إلى 1807.10 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 ٪؜  إلى 1809.70 دولار للأوقية، فيما ارتفعت قيمة الدولار أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوى في عقدين، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مصر أسعار الذهب عيار ٢١ اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب عيار ١٨

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

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