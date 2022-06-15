تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مصر

تواصل أسعار الذهب التراجع المستمر منذ عدة أسابيع حتى هبط سعر جرام الذهب عيار ٢١- الأكثر تداولًا في مصر- تحت سعر الـ١٠٠٠ جنيه بعد تخطيه سعر الـ١٢٠٠ جنيه في مارس الماضي تأثرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما ترتب عليه رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وبلغت أسعار الذهب عيار ٢١ في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية ٩٨٨ جنيه للبيع، وتراجعت أسعار الذهب عيار ١٨ ٨٤٧ جنيه بعد أن وصل في مارس الماضي إلى ١٠٠٠ جنيه.

وتعرض الدستور أسعار الذهب بأعيرته المختلفة في آخر تحديث له

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مصر



تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وبلغت أسعار الذهب في الصاغة بدون ثمن المصنعية للأعيرة المختلفة كالتالي:



سعر الذهب عيار 24: بيع 1,129 شراء 1,134

سعر الذهب عيار 22: بيع 1,035 شراء 1,039

سعر الذهب عيار 21: بيع 988 شراء 992

سعر الذهب عيار 18: بيع 847 شراء 850

سعر الذهب عيار 14: بيع 659 شراء 661

سعر الذهب عيار 12: بيع 565 شراء 567

الاونصة: بيع 35,116 شراء 35,259

الجنيه الذهب: بيع 7,904 شراء 7,936

سعرالكيلو : بيع 1,129,143 شراء 1,133,714

اسعار الذهب العالميه



تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بعد صدور نتائج مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي وسجل ارتفاعًا بنسبة 10.8% في الوقت الذي توقع فيه الخبراء أن يرتفع بـ10.9%.

وتسجل أسعار الذهب العالمية تراجعا مع انتظار الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول سعر الفائدة والذي من المتوقع له رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1807.10 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 ٪؜ إلى 1809.70 دولار للأوقية، فيما ارتفعت قيمة الدولار أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوى في عقدين، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.