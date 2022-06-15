«ادعو لأبويا».. ابن الفنان محمد الحلو يكشف تفاصيل أزمة والده الصحية

تعرض الفنان الكبير محمد الحلو لوعكة صحية جراء انسداد في شرايين الساقين بنسبة 80%، وذلك بحسب منشور لنجله على فيسبوك ناشد فيه جمهور والده بالدعاء لتخطي الأزمة الصحية.

وكتب حمادة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك": «أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة فوق ٨٠٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا".

ومحمد الحلو مواليد 3 مارس 1955 حصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينات، بدأ الحلو مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي .

وأصدر الفنان الكبير أول ألبوم له بعنوان “عراف”، وبعد أن حقق الألبوم نجاحاً مقبولاً قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، و من أبرز ألبوماته: “افتح كتابك” و”رحال” و”يا قمر” و”عصافير الجنة” و”على كيفك” و”صدقي” و”بندم” و”فداكي الروح” و”يا حبيبي” و”ناويلى” و”أحبابنا” و”اشهدي”، وعدد آخر من الأغاني المختلفة والناجحة للغاية التي نالت اشادات.