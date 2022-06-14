مصرع طبيبة أسنان سقطت من الطابق الخامس بمصر الجديدة

لقيت طبيبة أسنان مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمنطقة مصر الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة إثر سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيبة أسنان عمرها 25 سنة، وبعمل التحريات وسؤال أصدقائها تبين أن المتوفية كانت تمر بمرحلة اكتئاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها.

وبسؤال والدها قرر أنها اختل توازنها ونفى الشبهة الجنائية أو انتحارها، وتحفظ رجال المباحث على هاتفها المحمول لتفريغه كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من كون الواقعة سقوط عادي أم تخلصها من حياتها أو وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.