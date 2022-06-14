الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملت سفاحًا.. حبس 3 اغتصبوا طفلة فى الشرقية

متهمين
متهمين
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قررت نيابة أبوحماد بالشرقية، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في واقعة خطف طفلة وتناوب الاعتداء عليها حتى حملت سفاحًا في الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من "ج. ح"، 55 عامًا، عامل، مُقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه 3 أشخاص بالاعتداء على ابنته "ص"، البالغة من العمر 14 عامًا، مستغلين إصابتها بإعاقة ذهنية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ب.م .خ"، طالب بالمرحلة الثانوية، "خ. ع"، 20 عامًا، حاصل على دبلوم فني، "ال. م"، 18 عامًا، طالب بالتعليم الثانوي الفني، وأنهم استدرجوا الطفلة المجني عليها إلى منزل أحدهم في عزبة تابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، وتناوبوا الاعتداء عليها حتى حملت منهم سفاحًا، فيما أفادت المعلومات الأولية بحدوث الواقعة قبل نحو ستة أشهر، وأن الأسرة قد اكتشفت الواقعة وما حدث عقب تغير حجم بطن ابنتهم نتيجة حملها.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على نيابة مركز شرطة الزقازيق، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف اللازم عليها.

نيابة أبوحماد الشرقية خطف طفلة حملت سفاح ا الزقازيق

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