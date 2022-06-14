الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل حاول ترويج 100 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس
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قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة المنتزة ثالث الإسكندرية مخدر الحشيش قطاع الأمن العام كمين

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