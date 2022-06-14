أسعار الدواجن واللحوم البيضاء فى مصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار الدواجن واللحوم البيضاء من أكثر الأمور التي تهم المصريين بشكل يومي في كل المحافظات والمدن المصرية، خاصة لحرص المصريين على شراء مشتقات الدواجن في المحال التجارية المختلفة والأسواق؛ لذا يبحثون عن الأسعار بشكل دائم حتى يمكنها تحديد الميزانية المناسبة عند الشراء احتياجاتها الأسبوعية أو اليومية، ويحتل البحث عن أسعار الدواجن والحوم البيضاء في مصر 14 يونيو 2022 محركات البحث عبر المحركات “جوجل” و"تويتر".

وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الدستور» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق والمجازر المختلفة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن واللحوم البيضاء في السوق اليوم الثلاثاء 2022:

منذ بداية الأسبوع الجاري حافظت أسعار الدواجن البيضاء على أسعارها بنفس الأسعار تقريبًا في المحال التجارية والأسواق، لتسجل نفس القيمة المادية منذ الأسبوع الماضي، حيث جاء سعر طبق فيليه دجاج ما بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو شيش الطاووق اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

سجل سعر الشيش طاووق في مجازر اللحوم البيضاء نحو 115 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس ما بين 58 الى 90 جنيهًا حسب الشركة الموردة، بينما جاء سعر كيلو الأوراك ما بين 60 و110 جنيهات، وجاء سعر الدجاجة وزن كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، وتختلف الأسعار من المدن للقرى على حسب مصروفات الشحن والنقل من المزارع للأسواق المختلفة، وقد وصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم ما يقرب من 90 جنيها.

في حين سجل سعر البانيه إلى نحو 118 جنيهًا، والأجنحة تبدأ من 40 إلى 70 جنيهًا، أما الكبد وقوانص الدجاح فبدأ سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

وصل سعر فرد السمان مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية بنحو 25 جنيهًا، والجوز بسعر 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

ويتسأل الكثير عن سعر البط فجاء سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

وتهتم شريحة كبيرة من المصريين والمطاعم الفخمة وكذلك الفنادق السياحية بسعر الورمي وقد بيع كيلو الرقاب الرومي في المحلات التجارية بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.