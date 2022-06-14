الثلاثاء 14 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تحتل أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في مصر،  صدارة محركات البحث العالمية جوجل وتويتر؛ خاصة بسبب التصاعد المستمر في سعر الدولار الأمريكي، فهو لم يعد ملاذ آمن  للاستثمار والادخار، لذا يبحث الكثير عن سعر الذهب الذي عاود الانخفاض وسط الارتفاع المتواصل الذي يسجله الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهو ما يجعله بديل مناسب للاستثمار، فالمعدن النفيس زينة وخزينة لراغبي التزين والإدخار.

وفي ظل حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء والمتابعين، نقدم في السطور الآتية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في مصر في بداية التعاملات.

سعر الذهب الجديد اليوم في مصر (بيع وشراء) الثلاثاء 14 يونيو 2022 بعد ارتفاع الدولار 

كانت سوق الذهب والمعدن النفيس في مصر شهدت موجة من الانخفاضات خلال منتصف شهر مايو المنقضى، واستمرت مع بدايات شهر يونيو الجاري، وهو كان أمر مبشر لعدد كبير من المشترين،  فبعد أن كان عيار 21 يتجاوز الـ1000 جنيه لأول مرة في تاريخ التعامل عاود الانخفاض مرة أخرى، إلا أن الوضع تغير نسبي خلال الأسبوع الحالي، ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الذهب، فإن المعدن النفيس تحرك نحو الارتفاع خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي، وعاد للانخفاض خلال اليومين الماضيين الأحد والإثنين.

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 14 يونيو 2022 

سعر الذهب اليوم الإثنين فى الأسواق المصرية 12-6-2022

تراجع سعر الذهب مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

تراجع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب آخر تحديث

 

سعر عيار الذهب 24 في مصر 14 يونيو 2022 

أسعار الذهب في مصر الثلاثاء، 14-6-2022، في بداية التعاملات سجل عيار 24 نحو  1145 جنيهًا (بيع) وسجل عيار 24 (شراء) 1140 جنيهًا، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام وذلك للمصنعية، وهي تختلف من عيار لأخر ومن ماركة لأخرى.

سعر عيار الذهب 21 في مصر 14 يونيو 2022 

في الحين ذاته، سجل عيار 21 في مصر 14 يونيو 2022 قيمة  1000جنيهًا (بيع)، وسجل عيار 21- (شراء) 990 جنيهًا، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام للمصنعية في محلات الصاغة.

سعر عيار الذهب 18 في مصر 14 يونيو 2022 

أما سعر الذهب من عيار 18 في مصر 14 يونيو 2022 بلغ قيمة  860 جنيهًا (بيع)، وسجل عيار 18 (شراء) 855 جنيهًا، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام مصنعية من مكان لأخر، ويُذكر أن العيار 18 هو الأكثر بيعًا وشراءً في مصر.

سعر عيار الذهب 14 في مصر 14 يونيو 2022 

وشهد الإقبال على الذهب من عيار 14 إقبالًا كثيفًا؛ بسبب الارتفاع المذهل في سعر الذهب جراء الأزمة الأوكرانية الروسية والتضخم، فسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 630 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8025 جنيهًا.

الذهب 14 يونيو 2022 مصر الدولار الثلاثاء سعر عيار الذهب

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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