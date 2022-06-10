تراجع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب آخر تحديث

شهد سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، تراجعا جديدا، حيث انخفض الذهب عيار 21 إلى 988 جنيهًا للبيع بعد أن وصل في بعض الفترات إلى 1200 جنيه وهو رقم قياسي لم يحققه من قبل في تاريخه متأثرًا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه أغلب البنوك إلى رفع سعر الفائدة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – العيار الأكثر تداولًا في مصر – إلى 988 جنيها للبيع في سوق الصاغة بدون المصنعية وتختلف أسعاره مع اختلاف أسعار المصنعية من مكان لآخر.

ويعرض “الدستور” آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ بداية يونيو الجاري تحت سعر 1000 جنيه لعيار 21.



وبلغ سعر جرام الذهب في الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي:



الذهب عيار 24: بيع 1,129 جنيه شراء 1,134جنيه

عيار 22: بيع 1,035 جنيه شراء 1,039جنيهًا.

عيار 21: بيع 988 جنيه شراء 992 جنيهًا.

الذهب عيار 18: بيع 847 جنيه شراء 850 جنيهًا.

عيار 14: بيع 659 جنيه شراء 661 جنيهًا.

الذهب عيار 12: بيع 565 جنيهًا شراء 567 جنيهًا.

الأونصة: بيع 35,116 جنيهًا شراء 35,259 جنيهًا

الجنيه الذهب: بيع 7,904 جنيهًا شراء 7,936 جنيهًا

الكيلو: بيع 1,129,143 جنيهًا شراء 1,133,714 جنيهًا.



أسعار الذهب العالمية 2022

تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو 1%؜ وسجل خلال التعاملات الآتية 1835.65 دولارًا للأوقية، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة.

وارتفع مؤشر الدولار بقوة ليحلق فوق مستويات الـ 103.5 متجهًا نحو الـ 104 أمام سلة من العملات الأجنبية، بارتفاع 0.37%.

ويتبع سعر الذهب على نطاق واسع في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، وكان الذهب أساس الرأسمالية الاقتصادية لمئات السنين حتى إلغاء المعيار الذهبي، مما أدى إلى توسع نظام العملة القاتلة التي لا تملك فيها النقود الورقية دعمًا ضمنيًا بأي شكل مادي من أشكال الاستثمار.